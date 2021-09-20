Мурманск, 20 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Мурманской области явка на выборах составила более 42%. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Кроме того, жители региона активно голосовали дистанционно. Из 49 тысяч тысяч зарегистрированных в системе ДЭГ участие в выборах приняли более 93,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября в Мурманской области проходили выборы депутатов Госдумы, выборы в Мурманскую областную думу седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Мурманска, Североморска, Апатитов, а также выборы депутатов местных районных и сельских советов.