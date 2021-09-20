Москва, , 09:22 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не смог приехать в центральный офис «Единой России» на Кутузовском проспекте в Москве, где после закрытия избирательных участков планировалось мероприятие с его участием по состоянию здоровья. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

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Он уточнил, что у него Медведева наблюдается «сильный кашель».

«Он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится», — добавил Турчак. Напомним, после окончания Единых дней голосования Дмитрий Медведев приезжает в штаб «Единой России» и подводит предварительные итоги кампании. Нынешнее отсутствие председателя ЕР в штабе стало первым с момента появления мероприятий такого формата.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, после подсчёта 81,68% протоколов участковых комиссий, партия «Единая Россия» сохраняет лидерство с результатом 48,53% голосов, на втором месте остается КПРФ — 19,75%, на третьем — ЛДПР — 7,56%.

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