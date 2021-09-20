Пхеньян, , 09:19 — REGNUM В КНДР осудили решение США предать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок. Об этом говорится в комментарии представителя МИД КНДР, распространённом по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД КНДР назвали данное решение «опасным шагом», который может спровоцировать гонку ядерных вооружений в мире.

«Это крайне нежелательный и опасный акт, который нарушит стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положит начало гонке ядерных вооружений», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве также добавили, что в Пхеньяне «внимательно изучат предысторию» данного решения и в случае, если оно нанесёт какой-либо ущерб безопасности КНДР, власти страны незамедлительно примут соответствующие меры.

Представитель министерства также отметил, что действия администрации президента Джо Байдена «подрывают международный порядок, угрожая миру и стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, США и Великобритания подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности AUKUS. Также между Вашингтоном и Канберрой был заключен контракт на поставку Австралии атомных подводных лодок.

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