Турчак: «Единая Россия» одержала убедительную победу
Москва, 20 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. «Единая Россия» одержала чистую и убедительную победу, партия набирает более 300 мандатов депутатов Госдумы, заявил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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По его словам, кандидаты побеждают в 195 одномандатных округах.
На выборах в заксобрание кандидаты от партии заняли первое место по спискам по всем 39 регионам.
«Мы сформируем фракции большинства во всех этих субъектах», — отметил Турчак.