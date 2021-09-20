Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Известный депутат-единоросс Виталий Милонов и кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга, экс-депутат Ольга Галкина вступили в острый конфликт в ходе подсчета голосов избирателей, отданных на выборах 17−19 сентября. Инцидент, в ходе которого мужчина и женщина вступили в физический контакт, произошел ранним утром 20 сентября в здании администрации Московского района Петербурга.

Https://t.me/spravPiter Стычка Милонова и Галкиной (скриншот записи в канале «Справедливый Петербург")

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По данным СМИ, Милонов приехал туда, чтобы поддержать своего бывшего помощника Андрея Малкова, баллотирующегося от ЛДПР в Заксобрание Петербурга. И вступил в скандальную перепалку со своей бывшей коллегой по Заксобранию, бывшей «яблочницей» Галкиной, всегда выступавшей против инициатив Милонова.

Схватив друг друга за руки, политики начали сыпать оскорблениями, впрочем, нецензурных слов, судя по по оказавшейся в сети видеозаписи, всё-таки не прозвучало. Милонов назвал Галкину «проституткой Навального» и «предательницей Родины». Галкина заклеймила оппонента «говнюком» и «бесстыдником».

В конфликт политиков вовремя вмешалась полиция, не дав перерасти ему во что-то более серьезное.

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Напомним, в Петербурге на одном из участков случилась потасовка между членами избиркома, в ходе которой был перевернут ящик с бюллетенями, а сами они оказались разбросаны по полу.