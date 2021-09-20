Оренбург, 20 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области расходы на поездки спортсменов из регионального бюджета за восемь месяцев 2021 года составили свыше 65 млн рублей. Об этом сообщает портал Orenday со ссылкой на минспорта.

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Участие в комплексных физкультурно-спортивных мероприятиях, проводимых на территории региона, обошлось в 27 млн рублей, а участие во Всероссийских и международных соревнованиях, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья — в 38,1 млн рублей.

Поездки оренбургских спортсменов на Олимпийские и Параолимпийские игры финансировались за счет Минспорта России.