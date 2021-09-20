Москва, 20 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Границы территории опережающего развития (ТОР) «Белогорск» в Амурской области будут расширены, сообщает 20 сентября сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

В границы ТОР будут включены новые земельные участки, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение позволит создать условия для реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению элеватора в посёлке Серышево, отметили в правительстве. Планируется завершить работы в 2022 года, при этом в экономику Амурской области благодаря расширению границ «Белогорска» должно поступить не менее 130 млн рублей.