Чебоксары, 20 сентября 2021, 09:17 — REGNUM Избирательная кампания и выборы в Чувашии прошли «достаточно ровно», но с учётом развития цифровых технологий были использованы механизмы, чтобы «максимально расшатать ситуацию вовремя избирательной компании». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 сентября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве.
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Руководитель региона, говоря о состоявшемся трёхдневном голосовании, констатировал, что прошёл «очень важный этап нашей жизнедеятельности».
Олег Николаев поблагодарил всех участников избирательного процесса. По его словам, «в целом компания прошла достаточно ровно», хотя и «были попытки» дестабилизации. И поручил разобрать каждое сообщение и жалобу, дав соответствующую правовую оценку.