Чебоксары, , 09:17 — REGNUM Избирательная кампания и выборы в Чувашии прошли «достаточно ровно», но с учётом развития цифровых технологий были использованы механизмы, чтобы «максимально расшатать ситуацию вовремя избирательной компании». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 сентября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве.

Олег Николаев Cap.ru

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Руководитель региона, говоря о состоявшемся трёхдневном голосовании, констатировал, что прошёл «очень важный этап нашей жизнедеятельности».

«Нынешняя избирательная кампания, на мой взгляд, отличалась тем, что из-за развития цифровых сервисов и технологий было много сообщений, которые не имели ничего общего с реальной действительностью», — сказал Олег Николаев, подчеркнул, что это коснулось и Чувашии.

«Такая тактика была избрана, в том числе, для того, чтобы максимально расшатать ситуацию во время избирательной кампании. Очевидно, что в такой в период сознание людей больше поддаётся влиянию и можно направить недовольство и отдельные настроения в отдельном ключе.[…] Чтобы дестабилизировать ситуацию», — отметил руководитель республики.

Олег Николаев поблагодарил всех участников избирательного процесса. По его словам, «в целом компания прошла достаточно ровно», хотя и «были попытки» дестабилизации. И поручил разобрать каждое сообщение и жалобу, дав соответствующую правовую оценку.