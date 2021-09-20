Абакан, 20 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 115 носителей коронавируса, выздоровели три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в региональном правительстве.

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Всего с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 20 063 случая COVID-19. На сегодняшний день в республике амбулаторно лечатся 2114 ковид-пациентов, в стационарах — 617. К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

Напомним, 19 сентября в Хакасии выявили 116 носителей коронавируса, выздоровели десять человек.