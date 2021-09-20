Самара, , 09:17 — REGNUM Глава Самарской Дмитрий Азаров области поблагодарил жителей региона, которые приняли участие в выборах в Государственную и Самарскую губернскую думы. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Дмитрий Азаров Samregion.ru

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Азаров отметил, что от активности жителей, от их волеизъявления зависит развитие как Самарской области, так и всей России.

«Я хочу поблагодарить всех и каждого, кто пришел на избирательный участок. Всех своих земляков, которые выполнили свой гражданский долг. Я уверен, что мы выбрали депутатов, которые будут работать честно и порядочно на благо людей, на благо Самарской области», — приводит пресс-служба его слова.

Согласно данным пресс-службы избирательной комиссии Самарской области, в регионе на 18:00 часов 19 сентября явка на выборы составила 43,08%.