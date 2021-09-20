Пхеньян, 20 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Крайне опасным шагом, который может стать причиной начала гонки ядерных вооружений в мире, является решение Соединённых Штатов о передаче Австралии технологий для строительства атомных подводных лодок. Об этом 20 сентября говорится в комментарии представителя МИД КНДР, которое приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Это крайне нежелательный и опасный акт, который нарушит стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положит начало гонке ядерных вооружений», — указывается в сообщении.

Помимо того, отмечается, что власти КНДР «внимательно изучат предысторию» этого решения американской стороны, и добавляется, что такие действия администрации президента США Джо Байдена являются подрывающими «сложившийся международный порядок» и угрожают миру и стабильности.

Также уточняется, что в этой ситуации решение руководства Северной Кореи об укреплении обороной мощи страны оказалось единственно верным.

«Нынешняя ситуация вновь демонстрирует, что наращивание оборонных возможностей в долгосрочной перспективе должно продолжаться для того, чтобы мы были готовы к подобным резким изменениям в сфере глобальной безопасности», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что правительство Южной Кореи продолжит прилагать усилия для выполнения соглашений с КНДР и улучшению межкорейских отношений.