Саратов, 20 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 284 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 207 пациентов. Об этом 20 сентября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 123 пациентов, с признаками ОРВИ — 161 человек. Всего по состоянию на 20 сентября подтверждено 85 822 заражения. Выздоровели с начала наблюдения 78 408 человек.

В Саратове зарегистрировали наибольшее число заболевших за сутки — 103 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 92 человека, 37 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области повторно от COVID-19 вакцинировали более 10 тыс. жителей.

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