Тюмень, , 09:13 — REGNUM Лидер тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин положительно оценил трёхдневный формат голосования на выборах. Явка в течение трёх дней голосования была в регионе стабильной, отметил он в интервью газете «Тюменская область сегодня».

Владимир Пискайкин Www.duma72.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

«Посмотрел по явке: в первый день — 20 процентов, во второй день — ещё 18. А к середине третьего дня и вовсе перевалила за 50. Тюменская область — благополучный регион, и здесь всегда была хорошая явка», — подчеркнул Владимир Пискайкин.

Сам же он проголосовал 19 сентября. От «Справедливой России» в регионе работали 900 наблюдателей за ходом выборов, и нарушение не зафиксировали.

«Мы идём к цифровизации — у нас везде камеры видеонаблюдения и на многих участках комплексы обработки избирательных бюллетеней. В конкурентной борьбе нужно противостоять честно», — резюмировал лидер тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду».

Напомним, в тюменской области с 17 по 19 сентября выбирали депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы.