Якутск, 20 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в республике. В необходимости таких действий уверены представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду», пишет News.Ykt.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

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«У нас есть заявления на пересмотр результатов от представителей партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». Будем разбираться и отрабатывать эти заявления», — сказал глава ЦИК Якутии Евгений Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ, депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов. Он обогнал «единоросса» с перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. За одномандатника от «Единой России», помощника руководителя «Союза строителей Якутии» Петра Черкашина проголосовали 20,05% избирателей. По партспискам коммунисты тоже взяли большинство.