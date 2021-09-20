Москва, 20 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Розничные цены на гречку в российских магазинах впервые с 2011 года превысили 100 рублей за 1 кг. Это следует из данных Росстата.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Гречка

В августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рублей. Столь высокими цены были только в 2011 году. Тогда гречка также была дороже сотни рублей — в мае цена дошла до 112 рублей за 1 кг.

В 2020 году гречка дорожала в условиях начавшейся пандемии коронавируса, и летом вошла в число товаров, цены на которые поднялись заметнее всего. Так, в июле прошлого года она стоила 87 рублей за 1 кг, что в 1,8 раза больше в годовом выражении, отмечает РБК.

С октября 2020 года цена на гречку непрерывно росла, рост остановился только в начале сентября 2021 года. Однако с 7 по 13 сентября был снова зафиксирован рост: на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Минсельхоз России при этом оценивает запасы гречки как достаточные и исключает возможный дефицит. Это следует из сообщения министерства.

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