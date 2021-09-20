Тверь, , 09:09 — REGNUM Действующий глава Тверской области Игорь Руденя лидирует на выборах губернатора региона по итогам обработки большей части бюллетеней, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома на утро 20 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Действующий глава региона, баллотирующийся на второй срок от «Единой России», набирает чуть более 53% голосов.

На втором месте — кандидат от КПРФ Людмила Воробьёва (19,9%), Дмитрий Игнатьков («Справедливая Россия — За правду») получил 10,3%, Илья Клйменов от «Коммунистов России» набрал чуть более 6,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах губернатора Тверской области проводилось 17,18 и 19 сентября. Явка составила около 41% избирателей. Игорь Руденя избирался уже на второй срок — он занимает должность главы региона с сентября 2016 года.