Тверь, 20 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Действующий глава Тверской области Игорь Руденя лидирует на выборах губернатора региона по итогам обработки большей части бюллетеней, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома на утро 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Действующий глава региона, баллотирующийся на второй срок от «Единой России», набирает чуть более 53% голосов.

На втором месте — кандидат от КПРФ Людмила Воробьёва (19,9%), Дмитрий Игнатьков («Справедливая Россия — За правду») получил 10,3%, Илья Клйменов от «Коммунистов России» набрал чуть более 6,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах губернатора Тверской области проводилось 17,18 и 19 сентября. Явка составила около 41% избирателей. Игорь Руденя избирался уже на второй срок — он занимает должность главы региона с сентября 2016 года.