Чита, 20 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Забайкальском крае на протяжении всех трех дней голосования за депутатов Госдумы РФ ни одного случая вброса бюллетеней не было обнаружено. Об этом 20 сентября сообщила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По ее словам, выборы прошли без значимых нарушений. Все сигналы были оперативно отработаны.

«В Забайкальском крае, по нашей информации, взбросов не зафиксировано. Последними завершали работу участковые избирательные комиссии в Забайкальске, Акше и Верх-Усуглях. Не все территориальные избирательные комиссии ещё завершили работу.

Мы констатируем, что основная часть наблюдаемых нами событий на участках, которые могли привести к нарушениям, носила технический характер и большая часть из них оперативно корректировалась по обращениям Центра общественного наблюдения» — пояснила Дроботушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Государственной думы и руководителей муниципальной власти, по предварительным данным ЦИК, лидирует «Единая Россия». Результаты трех дней голосования в Забайкальском крае региональная избирательная комиссия обнародует в 15:00 местного времени 20 сентября, также назначена пресс-конференция для средств массовой информации.

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