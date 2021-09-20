Нальчик, 20 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии после обработки всего 7,3% бюллетеней уже определился явный лидер — «Единая Россия». Партия набрала пока 78,29% голосов избирателей, сообщили в региональном избиркоме.

Kamchatka-krai.izbirkom.ru Выборы

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Следом за «ЕР» идет КПРФ, за которую проголосовали 18,04% избирателей. У «Справедливой России — За правду» пока 2,59%. Остальные претенденты на мандаты в Госдуму набрали менее одного процента голосов. Подсчет только начался, и окончательные результаты будут подведены в течение дня, 20 сентября.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва и местных органов самоуправления в ряде муниципалитетов проходили в течение трех дней — 17−19 сентября — в Кабардино-Балкарии. Жители республики продемонстрировали высокую активность На избирательные участки, по предварительным данным, пришли более 82% избирателей.