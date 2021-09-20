Уфа, 20 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

Сообщается, что днем 19 сентября в деревне Балчиклы Бакалинского района автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого находился 23-летний мужчина без водительских прав, опрокинулся на повороте.

Отмечается, что в результате ДТП получила не совместимые с жизнью травмы 29-летняя женщина, которая сидела на переднем сиденье этого автомобиля. Водитель был доставлен в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на пешехода наехали сразу два автомобиля.