Новосибирск, 20 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва в Сибирском федеральном округе составила в среднем более 40%. Такие данные приводятся на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибири.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Отмечается, что наибольшую активность проявили избиратели Тувы и Кемеровской области: на избирательные участки пришли более 77% имеющих право голоса в Туве и почти 70% в Кузбассе. Наименьшая явка оказалась в Новосибирской и Иркутской областях.

«По предварительным данным, во всех субъектах Федерации округа лидирует партия «Единая Россия», на втором месте — КПРФ. На выборах в региональные законодательные органы Алтайского и Красноярского краёв, Омской и Томской областей также большинство у «Единой России», второе место занимает КПРФ», — говорится в официальном сообщении.

По информации региональных избирательных комиссий, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, в Сибири не зафиксировано.