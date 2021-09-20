Рим, 20 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. «Лацио» сыграл вничью с «Кальяри» в матче четвёртого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

I, Andrew Болельщики «Лацио»

В составе «Лацио» голы забили нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Данило Катальди. У «Кальяри» отличились форварды Жоао Педро и Бальде Кейта.

На сегодняшний день «Лацио» занимает шестом место в чемпионате Италии, в активе команды семь очков. «Кальяри» идёт на 19-м месте с двумя очками.

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