Москва, 20 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В настоящее время принятие первоочередных мер по восстановлению популяций в России требуется для 13 видов животных. Об этом 20 сентября сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Белый медведь

«Определен список 13 видов животных, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх», — заявил он в интервью ТАСС.

Также Козлов добавил, что в этот перечень также попали популяции гренландского и серого китов в Охотском море и отметил, что для сохранения редких видов животных было заключено несколько соглашений с представителями бизнеса.

«В рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» мы заключили ряд соглашений на общую сумму в более 400 млн рублей с крупнейшими коммерческими компаниями о реализации программ по сохранению эти видов животных», — пояснил глава Минприроды России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай выпустили на свободу четырёх аргали — алтайских горных баранов.