Чита, 20 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Забайкальском крае коллективный иммунитет против COVID-19 получили 589 тысяч человек, это 93,5% от целевого показателя. Об этом на оперативном совещании 20 сентября сообщила зампред краевого правительства Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служба губернатора региона.

PATH global health Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«В целом целевой коллективный иммунитет для нашего региона составляет 630 тысяч человек — 80% от взрослого населения. Он рассчитывается от числа переболевших коронавирусом за последние шесть месяцев, с учетом коэффициента бессимптомных форм, а также вакцинировавшихся жителей края», — пояснила чиновница.

По словам, необходимо вакцинировать ещё 50 тысяч человек.

«На сегодняшний день остаток вакцины составляет 128 тысяч доз, еще шесть тысяч поступили за последние сутки. Вакцина у нас есть», — сказала зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 20 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 288, причём 519 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (18−19 сентября 2021 года). Заболеваемость среди детей выше по сравнению с предыдущей неделей на 9,6%.

Читайте также: Коронавирус наступает на детей: в Забайкалье закрыты десятки групп

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек