Кострома, 20 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. На довыборах в Костромскую областную думу с результатом в 33,03% выиграл Денис Шмигель, выдвинутый «Единой Россией». Об этом сообщает избирательная комиссия Костромской области.

Motordetal.ru Денис Шмигель

Специалисты обработали 100% протоколов. Второе место с отрывом в 4% занял бывший заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов (КПРФ). Представитель партии «Новые люди» Иван Кучерявый получил 9,83% голосов избирателей, Алексей Громов («Партия пенсионеров») удостоился 8,85% голосов. Предпоследнее и последнее места в голосовании с результатом в 7,57% и 6,37% заняли Адилов Руслан РафигОглы («Справедливая Россия — За правду») и Иван Сабуров, выдвинутый ЛДПР.

Напомним, место депутата Костромской областной думы по 11 округу стало вакантно после того как депутат и глава «Костромского завода автокомпонентов» Сергей Калашник стал сенатором от региона. Голосование проходило в период с 17 по 19 сентября, в нём приняли участие 37,55% от общего числа избирателей, проживающих в регионе.