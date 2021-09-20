Анкара, , 09:00 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече. Об этом турецкий лидер сообщил 19 сентября в ходе пресс-конференции в аэропорту в Стамбуле.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что глава армянского правительства заинтересован в переговорах по транспортному коридору из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику. Эрдоган отметил, что Анкара открыта для переговоров, но первые шаги должен сделать Ереван.

«Если он (Пашинян, — прим. ИА REGNUM) действительно искренен в этом, и я проявлю нашу искренность и начну дипломатию, — сказал президент Турции. — Я надеюсь, что здесь возобладают позитивные, а не негативные подходы».

Напомним, одним из условий соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе является согласие Еревана на создание на армянской территории коридора в Нахичевань.

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