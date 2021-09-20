Альметьевск, Татарстан, 20 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В городе Альметьевске в одном из гаражей на улице Шевченко 19 сентября около 22:30 произошла разгерметизация газового баллона, что привело к обрушению части стены. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ, пожара после этого не последовало.

Alex Borland Газовые баллоны

«В 22:29 19 сентября поступило сообщение о происшествии в гараже в городе Альметьевске. По прибытии оперативной группы установлено, что в одноэтажном кирпичном гараже размерами 4×4 метра произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушена часть стены», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Гараж на момент обрушения был оборудован как место отдыха, в котором находились пять человек (двое мужчин и три женщины). В результате инцидента в медучреждение госпитализировали трех женщин.

ИА REGNUM напоминает, в городе Зеленодольске поздним вечером 29 марта произошел хлопок газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек.

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