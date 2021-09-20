Новосибирск, , 09:00 — REGNUM Выборы состоялись, принеся в целом прогнозировавшиеся результаты. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

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«В ситуации экономического кризиса и пандемии имело место преобладающее голосование за статус-кво и отождествляемую с ними политическую силу, а протестное голосование концентрировалось вокруг крупной левой партии с устоявшимся имиджем, — отметил он. — Спрос на политическую альтернативу у электората есть, но предлагавшиеся ему проекты подобного толка пока не вызвали слишком большого доверия. Собственно, произошло всё то, что ожидалось».

Напомним, что в России состоялись трёхдневные выборные кампании различного уровня — избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.