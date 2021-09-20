Турин, Италия, 20 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в матче четвёртого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Альваро Мората. «Милан» восстановил равновесие в счёте на 76-й минуте благодаря голу форварда Анте Ребича.

На сегодняшний день «Ювентус» находится в зоне вылета, на 18-м месте в чемпионате Италии, в активе команды два очка. «Милан» идёт на втором месте с 10 очками.

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