Район имени Лазо, Хабаровский край, 20 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Хабаровском крае на избирательном участке №612 в селе Кутузовка района имени Лазо 19 сентября скончалась наблюдатель.

ИА REGNUM Выборы

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Отмечается, что УИК находился в фельдшерско-акушерском пункте, но это не спасло женщину. Медики не успели оказать ей помощь. Смерть была скоропостижной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Умершей было 64 года. Предварительный диагноз смерти — оторвался тромб. Она скончалась на улице рядом с избирательным участком.

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