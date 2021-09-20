Москва, 20 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Москве центр занятости «Моя карьера» для горожан, находящихся в поисках работы, 23 сентября проведет день вакансий, сообщается на портале мэра столицы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

Более 800 свободных вакансий с полной и частичной занятостью представят около 20 компаний. Москвичи смогут лично пообщаться с работодателями и задать все интересующие вопросы.

Консультанты центра занятости помогут грамотно составить резюме и направить работодателю. Услуги оказываются бесплатно. Для участия в дне вакансий необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, московская служба занятости предлагает безработным горожанам около 400 тысяч рабочих мест.

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