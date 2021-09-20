Чита, 20 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Забайкальском крае растёт число случаев заболевания COVID-19 среди работников образования, торговли, госуправления, промышленных предприятий, в том числе РЖД. Как сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова главного санитарного врача края Светланы Лапы, рост составил 32,1%: в крае фиксируется заболеваемость как риновирусной, так и коронавирусной инфекциями.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

В то же время, в Забайкалье отмечается снижение числа зарегистрированных случаев среди работников сферы услуг. На уровне прошлой недели оставалась заболеваемость работников здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 100 носителей коронавируса, увеличилась заболеваемость среди детей.

Читайте также: Коронавирус наступает на детей: в Забайкалье закрыты десятки групп