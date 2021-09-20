Иваново, , 08:56 — REGNUM «Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную думу в Ивановской области после обработки почти 80% протоколов, таковы данные ЦИК на утро 20 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По федеральному округу в Ивановской области за «Единую Россию» проголосовали 36,5%, за КПРФ — 27,9%, ЛДПР набрала 9,4%, 7,6% голосов получила «Справедливая Россия — За Правду», «Новые люди» — 5,94%. Среди партий, не преодолевших пятипроцентный порог больше всего получила «Партия пенсионеров» — 3,5%, «Яблоко» получило 1,5%

Ивановском округе большинство набрал Виктор Смирнов («Единая Россия») — 39,8%, в Кинешемском округе — Михаил Кизеев («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября в России проходило голосование на выборах в Госдуму. 225 депутатов в новый состав парламента избирались по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.