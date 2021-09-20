Южная Корея, 20 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. 20 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,2 произошло в 06:58 по местному времени в 20 км к северо-востоку от уезда Посон провинции Чолла-Намдо. Эпицентр залегал на глубине 8 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в уезде Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо произошло землетрясение магнитудой 2,2.