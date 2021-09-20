Пекин, 20 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval готовит к премьере обновленную версию купеобразного кроссовера F7x. Снимки новинки без камуфляжа размещены на сайте Autohome.

Autohome Haval F7x 2022

Новинка будет иметь обновленный дизайн. Автопроизводитель оснастил кросс-купе новой радиаторной решеткой, иными бамперами и измененной головной оптикой.

Салон автомобиля может похвастаться более качественными материалами отделки и новейшей мультимедийной системой, поддерживающей возможность управления опциями машины через телефон водителя.

Среди оборудования кроссовера также стоит отметить виртуальную «приборку, систему контроля «слепых» зон, а также систему предотвращения от столкновений и активный круиз-контроль с опцией обнаружения пешеходов.

В моторной линейке рестайлинговой модели F7x будут турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра производительностью 169 и 224 л. с. соответственно.

Ранее Haval представил в Китае 224-сильный вседорожник H9 2022 модельного года. Модель получила новую решётку радиатора с рисунком в стиле «струящийся водопад», доработанные бамперы и обновленные блоки противотуманных фонарей.

Читайте также: Обнародованы снимки модели Haval H6 HEV