Москва, 20 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Долги более чем на 1,6 млрд рублей спишут российским гражданам в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития (МЭР) Илья Торосов, пишет 20 сентября газета «Известия».

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Речь идёт о реализации упрощённой процедуры банкротства. За первый год было подано 12 тыс. таких заявок, из них по 5 тыс. обращений запущена процедура внесудебного банкротства.

В отношении 2,5 тыс. граждан процедуру завершили. В остальных случаях полугодовой срок, необходимый для признания человека освобождённым от обязательств, ещё не прошёл. В совокупности по этому списку долгов спишут свыше 1,6 млрд рублей.

«Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет», — констатировал Торосов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, определяющий порядок процедуры внесудебного бесплатного банкротства гражданина, начал действовать в России с 1 сентября 2020 года. Процедура доступна для граждан, которые задолжали от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а также для тех, у кого судебные приставы ранее не нашли имущества и вернули исполнительный лист кредитору.

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