Ижевск, 20 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 сентября прививку от коронавируса сделали 384 560 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Jornalbeirario.com.br Прививка

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Второй компонент препарата получили 319 196 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни вакцинировались 1554 жителя республики. 1052 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 37 836 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 887 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 сентября в республике провели 1 672 655 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7079 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7154 исследования.

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