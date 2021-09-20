Ижевск, 20 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 сентября провели 1 672 655 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 7079 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7154 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались десять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано девять летальных случаев.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1838 человек.

Читайте также: Десять жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки