Пермь, 20 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала года, по состоянию на утро 20 сентября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 742,6 тыс. жителей. Из них 608,4 тыс. человек прошли полный курс иммунизации. Об этом сообщает краевой минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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За неделю (13−19 сентября) первую прививку сделали 19,1 тыс. человек, еще 20,5 тыс. завершили курс вакцинации. Чиновники отмечают активность пенсионеров: 4 тысячи — за прошедшую неделю и 208,1 тыс. пожилых людей — с начала массовой вакцинации сделали прививку.

На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 94,4 тыс. работников промпредприятий, 45,7 тыс. педагогов, 41,4 тыс. медработников, в том числе волонтеров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Анастасия Крутень призналась, что особую тревогу вызывает низкий охват вакцинацией пенсионеров. Для привлечения этой категории граждан в пункты вакцинации регион решил провести стимулирующую акцию. В ее рамках подготовлено множество призов, главным из которых станет автомобиль.