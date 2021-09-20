Москва, , 08:50 — REGNUM Коронавирусная инквизиция продолжает действовать в мире, однако уже сегодня можно видеть наглядные свидетельства происходящих изменений, строящихся на заявлениях крупных игроков и публикуемых резонансных результатах исследований, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры».

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Кургинян привел исследование израильских врачей, результаты которых были признаны одним из директоров компании Pfizer. Согласно исследованию, опубликованному на сайте о медицине MedRxiv, у вакцинированных пациентов, ранее не переболевших вирусом, риск повторного заражения штаммом «Дельта» был в 13,06 раза выше, чем у тех, кто ранее переболел.

«Пока что речь идет еще не о дискуссии. Еще инквизиция действует. Но речь идет уже о том, что можно говорить о возможности дискуссии. Потом пойдет дискуссия. Потом окажется примерно то, о чем пелось в песне Галича «оказался наш отец не отцом…», а потом будет суп с котом. Так значит уже сама Pfizer в лице [технического директора Скотта] Готтлиба ссылается на исследования израильских ученых… речь идет о статистике… и всем придется это сделать», — заявил политолог.

Исследования, о которых говорит Кургинян и на которые ссылается Готтлиб, приводят статистику, согласно которой риск заражения коронавирусом и тяжелой формы течения инфекции у вакцинированных оказывается выше, чем у переболевших и получивших естественный иммунитет. И дело в том, что иммунитет человек двусоставен: помимо антител есть еще и Т-клетки, которые дают организму более полное представление об антигене, но именно этого представления не могут дать вакцины, которые программируют иммунитет только лишь на шип-белок вируса, игнорируя еще более 20 других белков.

«Но если это так, то что нам явлено в виде постоянных воплей по поводу того, что переболевшие не вакцинированные люди опасны для вакцинированных. Вот сколько еще времени об этом можно говорить, когда получается наоборот — вакцинированные опасны для переболевших, у них больше риск повтора… в 13 раз!», — продолжил Кургинян.

Кургинян зафиксировал, что маховик пропаганды поголовной вакцинации вне зависимости от наличествующих фактов неоднозначности и не безусловности такого подхода продолжает крутиться, ни о каком коренном переломе глобальной пропаганды и коронавирусной истерии нет, однако изменения можно наблюдать уже сейчас.