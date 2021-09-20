Москва, 20 сентября 2021, 08:50 — REGNUM Коронавирусная инквизиция продолжает действовать в мире, однако уже сегодня можно видеть наглядные свидетельства происходящих изменений, строящихся на заявлениях крупных игроков и публикуемых резонансных результатах исследований, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры».
Кургинян привел исследование израильских врачей, результаты которых были признаны одним из директоров компании Pfizer. Согласно исследованию, опубликованному на сайте о медицине MedRxiv, у вакцинированных пациентов, ранее не переболевших вирусом, риск повторного заражения штаммом «Дельта» был в 13,06 раза выше, чем у тех, кто ранее переболел.
Исследования, о которых говорит Кургинян и на которые ссылается Готтлиб, приводят статистику, согласно которой риск заражения коронавирусом и тяжелой формы течения инфекции у вакцинированных оказывается выше, чем у переболевших и получивших естественный иммунитет. И дело в том, что иммунитет человек двусоставен: помимо антител есть еще и Т-клетки, которые дают организму более полное представление об антигене, но именно этого представления не могут дать вакцины, которые программируют иммунитет только лишь на шип-белок вируса, игнорируя еще более 20 других белков.
Кургинян зафиксировал, что маховик пропаганды поголовной вакцинации вне зависимости от наличествующих фактов неоднозначности и не безусловности такого подхода продолжает крутиться, ни о каком коренном переломе глобальной пропаганды и коронавирусной истерии нет, однако изменения можно наблюдать уже сейчас.