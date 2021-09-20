Москва, 20 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Коронавирусная инквизиция продолжает действовать в мире, однако уже сегодня можно видеть наглядные свидетельства происходящих изменений, строящихся на заявлениях крупных игроков и публикуемых резонансных результатах исследований, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры».

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Кургинян привел исследование израильских врачей, результаты которого были признаны одним из директоров компании Pfizer. Согласно исследованию, опубликованному на сайте о медицине MedRxiv, у вакцинированных пациентов, ранее не переболевших вирусом, риск повторного заражения штаммом «Дельта» был в 13,06 раза выше, чем у тех, кто ранее переболел.

«Пока что речь идет еще не о дискуссии. Еще инквизиция действует. Но речь идет уже о том, что можно говорить о возможности дискуссии. Потом пойдет дискуссия. Потом окажется примерно то, о чем пелось в песне Галича «оказался наш отец не отцом…», а потом будет суп с котом. Так, значит, уже сама Pfizer в лице [технического директора Скотта] Готтлиба ссылается на исследования израильских ученых… речь идет о статистике… и всем придется это сделать», — заявил политолог.

Исследования, о которых говорит Кургинян и на которые ссылается Готтлиб, приводят статистику, согласно которой риск заражения коронавирусом и тяжелой формы течения инфекции у вакцинированных оказывается выше, чем у переболевших и получивших естественный иммунитет. И дело в том, что иммунитет человек двусоставен: помимо антител есть еще и Т-клетки, которые дают организму более полное представление об антигене, но именно этого представления не могут дать вакцины, которые программируют иммунитет только лишь на шип-белок вируса, игнорируя еще более 20 других белков.

«Но если это так, то что нам явлено в виде постоянных воплей по поводу того, что переболевшие не вакцинированные люди опасны для вакцинированных? Вот сколько еще времени об этом можно говорить, когда получается наоборот — вакцинированные опасны для переболевших, у них больше риск повтора… в 13 раз!» — продолжил Кургинян.

Кургинян зафиксировал, что маховик пропаганды поголовной вакцинации вне зависимости от наличествующих фактов неоднозначности и небезусловности такого подхода продолжает крутиться, ни о каком коренном переломе глобальной пропаганды и коронавирусной истерии речи нет, однако изменения можно наблюдать уже сейчас.