Верона, Италия, 20 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. «Верона» одержала победу над «Ромой» в матче четвёртого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Вероны» голы забили полузащитник Антонин Барак, нападающий Джанлука Капрари и защитник Марко Фараони.

У «Ромы» отличился полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Кроме того, автогол на счету хавбека «Вероны» Ивана Илича.

На сегодняшний день «Верона» занимает 14-е место в чемпионате Италии, в активе команды три очка. «Рома» идёт на третьем месте с девятью очками.