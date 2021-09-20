Ижевск, 20 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались десять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано девять летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 57, 63, 74, 80 и 84 лет, а также мужчины в возрасте 56, 71 и 88 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1838 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 сентября в регионе выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 228 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 111 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7768 жителей.

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