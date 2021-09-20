Ижевск, 20 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 сентября выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 228 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 111 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 58 детей в возрасте до 14 лет и 39 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 109 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 41 505 человек. Скончались 1838 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано десять летальных случаев, накануне скончались девять жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7768 жителей. Из числа получающих лечение 6500 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1512 человек — в состоянии средней степени тяжести, 316 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 17 сентября прививку от коронавируса сделали 383 006 человек. Второй компонент препарата получили 318 144 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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