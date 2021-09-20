Минск, , 08:46 — REGNUM В голосовании на выборах в Госдуму РФ приняли участие более 11 тыс. российских граждан из числа постоянно проживающих или временно пребывающих на территории Белоруссии. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

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«В конечном счете более 11 тыс. российских граждан проголосовали в Белоруссии», — приводит его слова ТАСС.

При этом Маскалев напомнил, что досрочно в Белоруссии можно было отдать свой голос на протяжении двух дней на трех избирательных участках в Минске, Бресте и Островце, в котором при содействии РФ строится Белорусская АЭС. При этом 19 сентября граждане России могли проголосовать на восьми участках в столице и других городах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что явка на выборах в Башкирии на 20:00 часов по местному времени 19 сентября составила 69,01%.