Самара, , 08:51 — REGNUM В 99% случаев факты нарушений на выборах в Самарской области не подтвердились. Об этом 19 сентября сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.

Выборы

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«По итогам трехдневного голосования можно отметить, что выборы в Самарской области проходили максимально прозрачно и в 99% случаев факты нарушения не подтвердились. В информационном поле присутствует большое количество мнимых нарушений, надуманных фактов. Встречаются откровенные фейки, когда на фото, где, якобы, стоит очередь из голосующих в Самаре изображен житель совершенно другой региона, скриншоты с одного из федеральных телеканалов, также абсолютно не имеющие ничего общего с Самарской областью», — приводит пресс-служба администрации Тольятти его слова.

Ранее сообщалось о том, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о 12-ти вбросах в восьми регионах РФ. В Самарской области такие случаи не зафиксированы.