Чита, 20 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 100 носителей коронавируса, увеличилась заболеваемость среди детей. Как сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова главного санитарного врача края Светланы Лапы, заболеваемость среди детей выше по сравнению с предыдущей неделей на 9,6%. Вспышки SARS-CoV-2 отмечены в 36 группах 29 дошкольных образовательных учреждений, в шести группах введены ограничительные мероприятия, то же самое касается 26 классов в 15 школах, при этом, одна школа закрыта полностью.

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«Особую тревогу сейчас вызывает детское население. За три недели сентября по сравнению с тремя неделями августа инфицирование ниже на 33,5%, но выше сентября 2020 года в 2,3 раза. Происходит распространение вируса по семьям», — пояснила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 20 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 288, причём 519 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (18−19 сентября 2021 года).

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