Москва, 20 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Москве системой электронного голосования на выборах было выдано 1 млн 943 тыс. 590 бюллетеней, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего на участие в онлайн-голосовании были зарегистрировано более двух миллионов избирателей. Явка составила 96,5%.

Участники онлайн-голосования приняли участие в розыгрыше призов. Один призовой балл равен одному рублю.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября москвичи выбирали депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Читайте подробнее: Явка на онлайн-голосование в Москве составила 96,5%