Кострома, , 08:54 — REGNUM В Костромской области на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия». Предварительные результаты выборов в регионе опубликованы на сайте ЦИК.

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В одномандатном округе на момент публикации обработано 99% бюллетеней. Больше всего голосов — 36,90% набрал действующий депутат Госдумы, представитель «Единой России» Алексей Ситников. Следом за ним идёт коммунист Валерий Ижицкий (29,09%), и представитель партии «Справедливой России — За правду» Вячеслав Головников (9,63%).

В партийном голосовании с результатом 30,31% на первом месте находится «Единая Россия», но с небольшим отставанием за ней идёт КПРФ — 28,48%. «Справедливая Россия — За правду» получила 11,40% голосов избирателей, ЛДПР — 9,93%, «Новые люди» — 8,48%, «Партия пенсионеров» — 3,88%. Остальные партии набрали около или менее 1% голосов избирателей.

В период с 17 по 19 сентября в Костромской области работали 552 избирательных участка. Костромичи голосовали за депутатов Госдумы VIII созыва, депутата Костромской областной думы, а также за представителей органов местного самоуправления.

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