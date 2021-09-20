Чебоксары, 20 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В городе Марпосаде Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему директору муниципального предприятия и его супруге, уличённых в хищении бюджетных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Правоохранители установили, что в 2013 году фигурант уголовного дела, работая руководителем одного из муниципальных предприятий, от имени своей супруги, являвшейся индивидуальным предпринимателем, принял участие в муниципальной программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Следствие выяснило, что размер полученного гранта составил 270 тыс. рублей, средства предназначались для закупки оборудования на производство кованых изделий.

В управлении отмечают, что грантовыми средствами супруги распорядились по собственному усмотрению, предоставив фиктивные документы якобы целевого использования.

Суд признал супругов виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), назначив каждому 1,5 года условного срока. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии были пресечены попытки мошенничества под видом служителей церкви. В полиции отмечают, что аферист просил пожертвования для лечения пострадавшего в ДТП священнослужителя.

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